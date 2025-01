WSJ: Trumpi Ukraina saadiku rahudiili väljavaated – vastutuul tõusuteel

Rohkem räägitakse, et Kelloggi määramine Ukraina erisaadikuks on rahuläbirääkimiste avakäik, mida Trump on otsustanud juhtida ise. Diilitegemine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga tuleb aga tunduvalt raskem, kui Trump kampaaniarallidel – «Lõpetan sõja juba enne ametisse astumist!» – aimas.