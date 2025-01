WSJ: Trumpi Ukraina-ähvardus jättis Venemaa külmaks

«Me ei näe siin midagi uut,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov neljapäeval ehk päev pärast seda, kui Trump hoiatas sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et on valmis suurendama majandussurvet Moskvale – järjeks USA esimesele sanktsioonilainele ligi kolm aastat tagasi.

Putini siseringil on põhjust pidada Trumpi ähvardusi õõnsaks. Sõda on Venemaad küll majanduslikult kurnanud ja palju elusid nõudnud, kuid Kremli hinnangul on nad sanktsioonidele edukalt vastu pannud ning Moskvas usutakse, et vähemalt aasta aega saaks veel edasi pressida, kuni venelased on valmis rindele minema.