WSJ: DeepSeek õõnestas usku, et AI-mänguväljaku vallutavad USA kiibiõgardid

See uus generatiivse tehisintellekti mudel, mis väidab end omavat samavõrdset sooritust OpenAI viimase ja parimaga, suskas pussnoa kahte uskumusse, mis investeerimismaailma kahel viimasel aastal valitsema on hakanud. Esimene: et AI vajab üüratul määral uut taristut, energiat ja mikrokiipe, peamiselt Nvidia omi. Ja teine: et AI-tandril võtavad võidu Ameerika domineerivad tehnoloogiafirmad.