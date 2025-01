WSJ: Trumpi Ukraina moment

Samal ajal hakkab Ukraina kauaaegsetel toetajatel ja Donald Trumpi sagedastel kriitikutel kujunema omaenda kognitiivne dissonants. On ilmne, et oma sotsiaalmeediapostitustega töötleb Trump Putinit survekampaaniaks sõja teemadel, mis tema sõnul hävitab Venemaa. Kriitikud pomisevad, et Trumpi jutud miljonitest ja miljonitest hukkunutest on metsikult liialdatud. Aga nad pomisevad hästi tasakesi, sest Trumpi megafon on kõige suurem ning isegi kriitikud mõistavad, et tema liialdused jõuavad kasulikult Putini kodanikkonna kõrvu.