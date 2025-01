WSJ: Täiskäik tagasi: Jeff Bezos toetab Elon Muski X-platvormi taas rohke reklaamirahaga

Allikad ütlesid, et otsusega oli seotud Amazoni tegevjuht Andy Jassy isiklikult. Apple, kes tõmbas 2023. aasta lõpus Twitterist – nüüd siis X – välja kõik oma reklaamidollarid, on ühe allika andmetel hakanud nendel nädalatel samuti X-platvormiga taas reklaamijuttu puhuma.

Mõned suurfirmad, kes X-reklaame kärpisid või need täielikult peatasid, on poliitilise ja sotsiaalse kliima muutuste tõttu oma vaateid üle vaatamas. X-platvormi omanik Elon Musk on olnud suurema sõnavabaduse eestkõneleja ja propageerinud leebemat sisumodereerimist.