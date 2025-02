WSJ: Pilk Donald Trumpi tollitormi kulisside taha

Neile kinnitati, et administratsioon kaalub erandit autodele, mis vastavad Trumpi Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe tingimustele, ütlesid kõnega kursis olevad allikad – mis oligi automeistrite põhiline palve. Allikad ütlesid, et pärast seda telefonikõnet tunti sektoris teatavat kergendust.

Tund aega hiljem tundus Valges Majas valitsevat teatav vastasseis president Trumpi ja assistentide vahel, kes katsusid tema üleüldist tolliähvardust tömbistada. President ütles, et sihitavad riigid ei saa midagi teha nende tollitariifide peatamiseks – ning autoerandite kohta ei lausunud ta sõnagi. Laupäeval ütles ta, et kehtestab nendele riikidele 25-protsendised lõivud ning ainsa erandina saab Kanada nafta kõigest 10 protsenti. Ühtlasi andis Trump teada, et lisab Hiina tollidele 10 täiendavat protsenti.