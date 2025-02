WSJ: Euroopa Liit leevendab rohepööret

Läinud kolmapäeval ja neljapäeval kohtusid komisjoni ametnikud ettevõtete ja tööstusharude esindajatega, et arutada põhjalikke muutusi õigusaktides, mis tänavu jõustuma hakkavad. Kohtumisele eelnes komisjoni raport, milles väljendati muret konkurentsivõime pärast ja tõdeti, et Euroopa Liidu majanduskasvu taastamiseks on tarvis kärpida bürokraatiat – ning ikkagi kindlasti ka süsinikuheitmeid.