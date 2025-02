WSJ: Trumpi tiimi tulejoonel on ohtu tunnetav Euroopa

Administratsiooni kõrged ametnikud lendavad suure lombi taga tegema tegemist pingekolletega nagu tehnoloogia reguleerimine, kaubandus, kaitsekulutused ja Ukraina sõda. Euroopa Liidu ja NATO liidrid valmistuvad veenma asepresidenti JD Vance’i, välisministrit Marco Rubiot ja kaitseministrit Pete Hegsethi, et USA ja Euroopa on rohkemates asjades samal kui erineval lainel. Kaubanduse ja kaitse teemadel on neil jutupunktid juba valmis pandud.