WSJ: Elon Musk on oma sõiduvees

Hetkel on kogu fookus selliste asutuste nagu USAID totakatel kulutustel. Tuleb välja, et ükski kulutus pole liialt naeruväärne – näiteks 2 miljonit dollarit «sugupoolevalikut toetavale tervishoiule» Guatemalas –, et demokraadid poleks valmis selle eest ambrasuurile viskuma. Aga Trumpi ei näi see morjendavat, kuna ta kindlasti mõistab, et kui demokraadid taolisi kulutusi kummardavad, on see temale poliitiline pluss.