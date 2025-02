WSJ: Triljon dollarit pettust

Mõned meist mäletavad veel neid ammuseid aegu, kui mõlemal pool poliitilist vahekäiku aplodeeriti pingutustele juurida välja vargusi ja raiskamist valitsuses. Aplausi kui sellise siiruses võis ju alati kahelda, aga vähemalt avalikkuse ees mõistsid maksumaksjate tüssamise valdavalt hukka nii vabariiklased kui demokraadid. Seega on häiriv täheldada, kuidas üks neist parteidest pooldab nüüd vastupanu Trumpi kasinuskavale ning on teinud sellest oma tipmise prioriteedi. Eriliselt ebameeldiv on see seetõttu, et taolist tüssamist on varasemaga võrreldes niivõrd palju rohkem.