WSJ: Putini varilaevastikku ähvardavad uued sanktsioonid

Euroopa Liit valmistab ette uusi sanktsioone, et piirata Venemaa varilaevastiku abil toimuvat ebaseaduslikku kaubandust Vene naftaga, mis on Kremli jaoks sõjas Ukrainaga oluline tuluallikas. Seni on ebaselge, kas Trumpi administratsioon uute sanktsioonidega ühineb.