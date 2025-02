WSJ: Venemaa on loonud lääne vastu sabotaažiks eriüksuse

Seda salajast sabotaażiüksust tuntakse kui eriülesannete osakonda ja seda juhitakse Moskva äärelinnas asuvast suurest klaasist ja terasest hoonekompleksist ehk nn akvaariumist, kus asub ka Venemaa sõjaväeluure GRU peakorter. Selle sabotaażiüksuse tegevusest pole varem avalikkuses kirjutatud, ehkki see on juba pannud toime mõrvakatseid, sabotaaži- ja diversiooniakte.

Eriülesannete osakonna loomise taga on Moskva seisukoht, et Venemaa on läänega sõjas, ütlevad ametnikud. Kreml lõi erioperatsioonide osakonna 2023. aastal lääneriikide karistamiseks Ukraina abistamise eest. Osakonna alluvuses töötavad kogenud luureagendid, kes on osalenud Venemaa viimaste aastate kõige julgemates erioperatsioonides, ütlevad kaks Euroopa luurejuhti ning USA, Euroopa ja Venemaa julgeolekuametnikud.