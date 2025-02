WSJ: USA-Venemaa otsekõnelused Ukraina üle lükkasid Euroopa kriisi

Esmaspäeval kutsuski Prantsusmaa president Emmanuel Macron Euroopa suuremate riikide juhid erakorralisele kohtumisele Élysée paleesse pärast seda kui tal oli president Trumpiga olnud 20-minutiline telefonikõne. Selle diplomaatilise sammu eesmärk oli näidata, et Euroopal on endiselt oluline roll Ukraina sõja lõpetamisel. Samal ajal sõitsid USA kõrged ametnikud Saudi Araabiasse, et alustada Venemaaga otseläbirääkimisi.