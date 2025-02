WSJ: Trumpi Zelenskõi ründamine kinnitab maailmakorra kiiret muutust

Trump vajas vähem kui kuu, et pöörata pea peale USA aastakümnetega väljakujunenud välispoliitilised suunad. See on juba vähendanud USA kui liitlase usaldusväärsust ja andnud uue sisu Ameerika Ühendriikide rollile maailmas. Kõik see muudab kardinaalselt Ameerika suhteid ülejäänud maailmaga.