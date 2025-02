WSJ: Donald Trumpi uue maailmakorra strateegia ja hundiaugud

Selles ta ei eksi, et Ameerika liialt kaua globaalset liidritaaka on kandnud ja et läbi on meie juhitud «liberaalne kord» ning asemele kerkimas uus, kus USA peab oma riiklikud huvid defineerima kitsamalt – ning et otsas on ajad, mil miljardeid sai kulutatud turvamaks maailma kante, mis meie julgeolekule enam olulised pole ning ennast ise kaitsta jaksavad.