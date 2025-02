President Trump on öelnud, et ta tahab näha suuremaid majandusdiile Moskvaga ning läbirääkimised mõnede tegemiseks on arenenud staadiumis. Kuid kui elujõuline partner on Vladimir Putini Venemaa – majandus nõrgestatud aastatepikkustest sanktsioonidest, rahvastik kärbumas ning agressiivse riigisekkumise perspektiiv alati aktuaalne?