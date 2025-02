Praegu on planeedi rikkaim inimene Elon Musk väärt 419,4 miljardit dollarit. See teeb 21 Tsutsumit tolle tippaegadel ning on kaks miljonit korda rohkem keskmisest Ameerika majapidamisest, näitavad varauuringufirma Altrata eksklusiivsed rehkendused.