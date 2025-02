Nüüd on Tahnoon bin Zayed Al Nahyani – Araabia Ühendemiraatide riikliku julgeolekunõuniku ja presidendi venna – haare oluliselt avaram. Kodumaast tuleb nui neljaks kujundada maailmaliider tehisarusüsteemide vallas, millega saaks transformeerida terve maailmamajanduse.

Ja maailm on seda märganud. Viimastel kuudel on šeigi peenes Pärsia lahe palees visiidil viibinud Apple’i, Microsofti ja BlackRocki tegevjuhid. Sügisesel sõidul Ameerikasse maadles ta armsat Brasiilia ju-jutsut harrastava Mark Zuckerbergiga ja hüppas dressipluusi ja teksadesse, et takseerida koos Elon Muskiga tolle Tesla-tehast Texases.