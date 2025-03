WSJ: Ukraina käes on nõrgad kaardid

Luhta läks koosolek ka Trumpile. Ta tõeliselt vihkab seda sõda ja kõike sellega seonduvat. Ta on kogetavalt kibe, et ta sellega üldse tegelema peab. Mitte pelgalt seepärast, et tema arvates mõistlikku jõupingutust kaubelda välja Ameerika huvisid arvestav lahendus kasutatakse ära, et mõista ta hukka kui Putini-meelne Mandžuuria kandidaat. See sõda paneb proovile tema koalitsiooni. Ukraina asi on vabariiklastest valijate ja kongresmenide seas siiani üsna populaarne ning nende pahandamine on poliitiliselt kallis. Aga MAGA tuumikus usuvad paljud, et Ukrainat üle parda heites saab Venemaa paremaks pöörata.