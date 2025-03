WSJ: Mullu OpenAIst lahkunud teadlasel pole toodet ega tulu. Juba on tema idufirma väärt 30 miljardit dollarit

Allikad räägivad, et AI-teadlane Ilya Sutskever on põhiline põhjus, miks riskikapitalistid tema salatsevasse firmasse Safe Superintelligence ligikaudu 2 miljardit dollarit topivad. Uues rahastusvoorus on SSI firmaväärtuseks seatud 30 miljardit dollarit, mis teeb temast ühe väärtuslikematest AI-idufirmadest maailmas.