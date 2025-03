WSJ: Ukraina energiafirma peab ameeriklastega Euroopa gaasitarnete tõhustamise kõnelusi

«Investorite meeleolu on muutunud,» ütles WSJ reporterile DTEK tegevjuht Maksõm Timtšenko. «Minu suur lootus on, et sel aastal saab DTEK teatada mitmest diilist välismaiste ettevõtetega... Meil on vaja erakapitali voogusid Ukrainasse.»