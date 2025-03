WSJ: Uus diil Moskvaga?

Viimastel päevadel on selgunud Trumpi Venemaa ja Ukraina poliitika tõeline olemus ja täielik hind. Trump usub, et paranenud suhted Venemaaga on vajalikud Ameerika ärkamiseks, mida ta loodab juhtida, ning ta on valmis maksma selle ideaali nimel vapustavat hinda moraalse meelevalla, liitlassuhete ja Ukraina alade arvelt. Vladimir Putin saab sellest aru ja esitab Ameerikale ka vastava arve.