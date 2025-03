WSJ: Ameerika õpib Ukrainalt droonitootmise virtsahvti

USA idufirmad on kulutanud miljardeid riskikapitalistide dollareid lootuses arendada väikedroone, mida Pentagon väidab end tulevaste konfliktide jaoks vajavat, kuid paljud on suutnud sünnitada vaid kalleid riistapuid, mis eriti hästi ei lenda. Samal ajal on Ukraina droonimeistrid piiratud ressurssidele vaatamata tõmmanud käima masstootmise ning otsivad uusi kliente ja kapitali.