Nüüd murtakse NATOs ja selle ümber päid küsimuse üle, kas eurooplased tuleks omaette toime ka enama kui pelgalt õppustega. Ameerika abi ja julgeolekutagatised on ühtäkki kahtluse all – isegi pärast seda, kui USA sel nädalal Ukrainale relvaabi taastas, kui Kiiev soostus vaherahuga ja Moskva saatis signaali, et neil pole vaenutegevuse lõpetamisega kiiret. Muremõtted on läinud liikvele Ameerika diplomaatilise sirutuse pärast Venemaa suunas, millele lisandub Trumpi administratsiooni jäisus Euroopa Liidu suhtes.