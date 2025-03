WSJ: Washingtoni kõige ohtlikumad osakonnad

Laias laastus paistavad laiutava valitsuse armastajad olevat loobunud õigustamast, miks Ameerika maksumaksjad peaksid rahastama transvestiitide oopereid Colombias või mitmekesisusprogramme Serbias. Kuid ladvikueetika sedastab siiski, et Trumpi pingutustele vähendada valitsuses valitsevat raiskamist tuleb visalt vastu seista. Ning seetõttu ongi nii, et ühelt poolt tümitab enamus meediat viisi, kuidas Trumpi nõunik Elon Musk riigirahanduse efektiivsust edendab – või tegeleb tema postituste korrektsuse kahtluse alla seadmisega platvormil X –, ning teised räägivad jälle, et tema jutud maksumaksjate väärkohtlemisest on õiged, kuid teema on juba üldtuntud ega ületa seega uudiskünnist. Uus riigiraport heidab valgust just sellele teisele fenomenile ning toobki esile koha, kus reformivajadus oleks kõige pakilisem. Kuidas suudaks Trumpi tiim pigistada föderaaleelarvest välja andestamatu raiskamise, mida Washingtoni establishment aastaid pärast selle avastamist jätkuvalt tolereerib?