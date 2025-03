WSJ: Putin ja Trump võivad päästa Euroopa majanduse

Just siis, kui hakkas tunduma, et Euroopa pikemat aega stagneerunud majandusi ei suuda päästa enam keegi, kappas areenile ebatõenäoline tandem: Vladimir Putin ja Donald Trump. Kahepeale ja täiesti juhuslikult on venelane ja ameeriklane vallandamas võimsaimat majanduslikku ümberjoondumist, mida see maailmajagu alates külma sõja lõpust näha on võinud.