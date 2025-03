WSJ: Trumpi tiim kaalus vastutollide kehtestamiseks lihtsustatud plaani

Äsja kaalusid ametnikud võimalust lihtsustada uute tollimäärade rehkendamist USA sadadele kaubanduspartneritele niiviisi, et riigid oleks lahterdatud kolme kategooriasse, ütlesid aruteludega kursis olevad allikad. Hiljem see variant siiski välistati, ütles üks allikatest – lisades, et Trumpi tiim nuputab siiani, kuidas kehtestada igale riigile individualiseeritud määrad.