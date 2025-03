WSJ: Trump avalikustas Kennedy atentaadi toimikud

Trump lubas läinud aastal kampaaniat pidades, et valituks osutudes eemaldab ta nendelt dokumentidelt salastatuse klausli. Esmaspäeval teataski ta, et enamik ülejäänud 80 000 leheküljest tehakse täielikult avalikuks. «Teil saab olema palju lugemist,» ütles ta Washingtoni Kennedy Keskusse kogunenud reporteritele. Kursis olev allikas ütles, et justiitsministeeriumi riikliku julgeoleku osakonna juristidel paluti vaadata need dokumendid avalikustamise tarvis üle – igaühe osaks langes neid sadade kaupa ja tööd jätkus esmaspäeva hilisõhtuni. USA luurejuhi Tulsi Gabbardi büroost öeldi, et ametnikud töötavad veel mõnede dokumentide vallapäästmise kallal, mida katavad vandemeeste kogu klausel ja muud saladuskatteseadused.

1964. aastal järeldas Warreni komisjon, et Kennedy tappis Lee Harvey Oswald, kes tegutses üksinda. Hiljem on tekkinud terve rida alternatiivseid teooriaid ning muu hulgas on küsitud, kas presidendi võis kõrvaldada USA valitsus ise. Levinud on versioon, et Kennedy asepresident Lyndon Johnson tegi koostööd CIA ja maffiaga, et elimineerida president, kes oli skeptiline Vietnami sõja suhtes. Tõendeid nende väidete õigustamiseks leitud pole, kuid kuna CIA varjas komisjoni eest kriitilist informatsiooni omaenda operatsioonide kohta, on kahtlused süvenenud.