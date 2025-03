WSJ: Ameerika soostus leevendama Venemaa sanktsioone

Venemaa ütles, et võtab Musta mere relvarahu vastu vaid tingimusel, et nad vabastatakse mõnedest pangandussanktsioonidest, mille Euroopa riigid on aga tõotanud paigas hoida. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et tema on Venemaa sanktsioonide leevendamise vastu arutatava diili käigus.