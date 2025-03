Parim, mida poliitik teha võiks, on lihtsalt öelda ei – uutele eelnõudele, uutele programmidele, uutele väidetavalt täitmata vajadustele, uutele katsetele võtta meilt meie vabadusi. Kognitiivselt kuhtunud või mitte, ilmselt istuks Joe Biden siiani Valges Majas ega pidanuks mullu isegi debateerima, suutnuks ta ometi hoiduda igasugusest tegevusest kui sellisest – selle asemel et kulutamismaaniaga inflatsioonikulutuld lõõmama lõõtsuda. Loomulikult ei kuulu jaatamispidamatus pelgalt Bideni haiguslukku. Kuidas muidu vaaruks me juba 36,2 triljoni dollarise võlakoorma all, poliitilised sotsiaallubadused pealekauba. Seepärast on südantsoojendav silmata harvaesinevat valitud ametnikku, kes oskab hinnata tagasilükkamise loomulikku ilu.