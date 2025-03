WSJ: Apple ja Elon Musk kemplevad satelliitside spektri pärast

Nimelt investeerib iPhone’imeister innukalt satelliitsidesse, mis aitaks tagada kasutajad ühenduses paikades, kus traditsiooniline traadivaba signaal pole saadaval. Samas on Muski SpaceX saatnud orbiidile üle 550 satelliidi, mis pakuvad telefoniühendust Starlinki kaudu.

Mahu kasvatamiseks katsuvad kompaniid kiskuda endale kallihinnalisi spektriõigusi, mille pakkumine on piiratud. Olukorraga kursis olevad allikad ütlesid, et Apple’i kosmoseinvesteeringud käivad Muskile närvidele. SpaceX on survestanud föderaalregulaatoreid panema pidurit Apple’i rahastatud satelliidilaienduse projektile.