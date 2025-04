Mida Trump ütleb?

Trump ütles pühapäeval reporteritega vesteldes, et tema toetajad julgustavad teda taotlema veel ühte ametiaega. «Ma ei ole seda asja uurinud... aga paljud inimesed on palunud mul kolmandat ametiaega taotleda,» ütles ta. Hiljem ütles ta NBC Newsile, et selle peale on liiga vara mõtelda, aga meetodeid selleks leiduks.