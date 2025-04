WSJ: Kui NYT su hülgas...

Ajalehe The New York Times esikülg väljumas trükipressist 6. novembril 2024.

Alles sai avalikult imestatud, kuivõrd jonnakalt keelduvad juhtivad demokraadid novembrikuistest valimistest õppust võtmast ning keeravad paljusid eemale peletanud ekstreemsustele veelgi vinti peale. Ei tähenda see Ameerikale head, kui üks tema kahest suurparteist kuulutab nii sotsialismi kui radikaalset rassi- ja soopoliitikat. Läinud töönädalase seisuga paistis paraku, et äärmuslased olid parteituleviku debatis jälle peal. Aga oh imet, mis üheainuma päevaga juhtuda võib!