WSJ: Trump tahab, et NATO rohkem kulutaks. Mistap katsub Euroopa kaitset ümber defineerida

Kaitsesummad on pingestanud Atlandi-üleseid suhteid alates Trumpi esimesest ametiajast. Nüüd on USA president palunud NATO teistel liikmetel kergitada 2 protsendi sihtmärk sisemajanduse kogutoodangust (SKT) – mis seati aastal 2014 – viiele protsendile. 32 riigist koosneva alliansi Euroopa liikmed olid just oma mõtted mullu 3 protsendile upitanud ning paljud läksid näost kaameks, kui Trump pärast valimisvõitu 5 protsendi sihtmärki mainis.