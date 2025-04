WSJ: Mis on käibemaks – mida Trump vihkab ja muu maailm kiivalt kaitseb?

Läinud nädalal üleilmseid tollitariife välja kuulutades süüdistas president Trumpi USA haigutavas kaubandusdefitsiidis ka mõõdutundetuid käibemaksusid. President ja tema nõuandjad väidavad, et käibemaksud diskrimineerivad USA eksportijaid, kuna välismaised tootjad on Ameerikasse müümisel käibemaksust vabastatud, aga USA tootjad peavad välismaale müües seda tasuma.

Ülejäänud maailm vaidleb vastu ja ütleb, et käibemaks on ülesehituselt mittediskrimineeriv. Nüüd mil riigid rutakalt reageerida üritavad, ei näita ükski märk sellele, et käibemaks – mis rahastab suurt osa riigieelarvetest kogu planeedil – taganeda kavatseks.