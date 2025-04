WSJ: Euroopa Liit hakkab hiidtehastega USA ja Hiina AI-edumaad vähendama

Euroopa Komisjon teatas, et tahab arendada välja niinimetatud gigatehaste võrgustiku, et aidata ettevõtetel treenida kõige keerukamaid mudeleid. Need rajatised varustatakse umbkaudu 100 000 moodsaima AI-kiibiga. Laias laastus on seda neli korda rohkem, kui paigaldatakse praegu rajamisel olevatesse AI-tehastesse.