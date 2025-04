WSJ: Intellektuaalse trumpismi ärisaladus

Nii et lahakem trumpismi intellektuaalset tahku. Trump toob oma kaubanduspoliitikale erinevaid põhjendusi. Üha selgemaks hakkab aga saama, et tollitariifid pole tema jaoks pelgalt läbirääkimiskangid, eelarvetulude allikas aga strateegiliste tööstusharude kaitse. Tegemist on teatud majanduskoolkonna vaadetega, kelle arusaam USA kaubandussuhetest on ehk tavatu kuid süstemaatiline ja paljudele ameeriklastele ilmselt uudne.