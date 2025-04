WSJ: Neli küsimust, mida endale turukaose keskel esitada

Sõitsin mina tuttaval teel ja ees ootas valgusfoor, mille rütm mulle ammu pähe oli kulunud. Ühtäkki aga juhid jõnksatasid, krigistasid pidureid, tuututasid, rammisid kaasliiklejaid ja kukkusid kraavi. Semafor oli segi pööranud. Üleval oli roheline, keskel must ja all punane. Miskipärast tähendas roheline nüüd «stopp», must palus oodata ja punane ütles «sõida». Ja nad vaheldusid kaootiliselt, diskotempos.