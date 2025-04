WSJ portree: Putini aju, kes püüab Trumpi toetajate südameid

Pikemat aega Venemaa paremservapoliitikas figureerinud Aleksandr Dugin võitles pikemat aega lääneliku liberaaldemokraatia mõju vastu Venemaal ning kutsus Moskvat üles taastama oma kaotsiläinud impeeriumi – varem kui Vladimir Putin ise. Mõned analüütikud on ta «Putini ajuks» ristinud, kuigi ise sellist silti ei aktsepteeri ning kinnitab, et tema mõju Venemaa presidendi üle on piiratud.