Täpselt aasta tagasi oli see karjäärispioon, CIA kolleegidele tuntud kui «Parun», kaasatud supersalajasse kuid tema jaoks juba aastakümneid harjumuspärasesse operatsiooni – kohtudes ameeriklastega iga paari nädala tagant valenimede all broneeritud hotellides, et arutada suurimat vangivahetust USA-Venemaa ajaloos. Too 1. augustil toimunud vahetus vabastas 24 vangi, kelle hulgas pääses koju WSJ reporter Evan Gershkovich.