WSJ: Mida teha, kui helistab tehisarukas petis. Üheksa sammu

Äsja sai jutustatud Linda Roani katsumustest, kes sai paanikakõne otsekui oma tütrelt . Siis sekkus väidetav röövija ja nõudis vabastamise eest tasu. Õudus lõppes, kui Roan kandis üle 2000 dollarit ja toru pangi hargile. Ja siis selgus, et tütar oli kenasti kodus olnud kogu see aeg.

Kui sulle selline kõne tuleb, on kõige targem see katkestada ja jalamaid oma lähedasele helistada. Petturid tahavad sind kibekähku hirmule ajada ja sageli nad ähvardavad, et katsu sa kellegagi ühendust võtta.