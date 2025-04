WSJ: Donald Trump süüdistab rahukõneluste toppamises Zelenskõid

Kolmapäevast kohtumist Londonis nähti kui otsustavat hetke ning see hetk läks igal juhul halvasti – USA välisminister Marco Rubio ja USA erisaadik jätsid ootamatult minemata. Plaanimuutuse põhjus oli Zelenskõi vastuhakk rahukavale, mis kätkenuks Krimmi ametlikku tunnustamist Venemaa osana Washingtoni poolt.

Trump kritiseeris Zelenskõid tolle kommentaaride eest ning tõi esile, et Ukrainalt endalt Krimmi tunnustamist Venemaana ei paluta. «Just sellised ülesõhutavad (ingl inflammatory) avaldused, nagu neid esitab Zelenskõi, teevad sellele sõjale lahenduse leidmise niivõrd raskeks,» kirjutas USA president sotsiaalmeedias ning lisas, et Ukraina liidril on valida: ta kas valib rahu nüüd või riskib kaotada kolme aastaga kogu oma maa.