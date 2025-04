Sealset jääd turundatakse kui eriliselt puhast ja tihket kraami, kuna ta on enne fjordi libisemist 100 000 aastat suure surve all olnud. Kas jutt teaduslikult vett peab, on iseasi. Samuti vaieldakse selle üle, kas jääkamakate Dubai ööklubidesse vedamine on keskkonnale kasulik.