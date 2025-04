Ükskord ütles Sam Altman, et OpenAI ja Microsofti partnerlus oli tehnoloogiamaailma parim. Nüüd on see Ränioru näidisabielu omadega hädaorus.

Nüüd on nende suhe närviline. Kursis olevad inimesed ütlesid, et tegevjuhid on üha rohkem raksus Microsofti poolt OpenAI’le võimaldatava tootlusvõimuse ja OpenAI poolt Microsoftile lubatava ligipääsu pärast. Samuti vaidlevad firmad selle üle, kas ja millal Altmani firma tehisintellekt omandab inimesesarnase intelligentsuse. Microsofti tegevjuht Satya Nadella on ühtlasi seadnud prioriteediks ChatGPT konkurendi Copiloti müügi ja kasutuse ning palkas läinud aastal Altmani rivaali käivitama salaprojekti ehitamaks mudeleid, mis vähendanuks Microsofti sõltuvust OpenAI tehnoloogiast.