WSJ: Kas uus kantsler suudab taastada Saksamaa juhirolli Euroopas?

Selleks tuleb sel 69-aastasel konservatiivil saavutada kolm keskset eesmärki, millest mõned kätkevad omavahelisi konflikte: taastada suhted naabritega ja leida hea läbisaamine Trumpiga; lõpetada Euroopa poliitikat mürgitanud vinduv immigratsioonikriis; ning taaskäivitada majandus, millest on saanud Euroopa venivillem.

Kaadrivalikutest reisigraafikuni on Merz saatnud signaale, et tema peamine prioriteet saab olema välispoliitika. Välisministeeriumit tõstis ta juhtima lojalisti, püsti sai pandud kantselei esimene riikliku julgeoleku nõukogu. Reporteritele teatas ta esmaspäeval, et uus valitsus «teeb oma hääle kuuldavaks nii Euroopas kui kogu maailmas».