Sõjakevadel 2023 kohtusid Poltava kalmistul kohaliku matusebüroo direktor ja munitsipaalametnik, et sõlmida sularahadiil õudust äratava laadungi transpordiõiguste asjus: 23 sõdurilaipa.

Prokurörid ütlevad, et ametnik soostus suunama direktorile laibatoomise lepingu Dnipro morgist ning nõudis vastutasuks veerandi rahast, mis linnavalitsus maksaks. Nad ütlevad, et tollesama kuu lõpu poole kohtuti taas ning direktor ulatas ametnikule viilaka pirukast – 13 200 grivnat ehk umbkaudu 320 dollarit.

Väidetav pistis, mis praegu otsaga kohtus on, paistis esmapilgul vaat et asjalik värk. Pisikorruptsioon on Ukrainas, nagu paljudes endistes Nõukogude liiduvabariikides, endeemiline nähtus. Transparency Internationali korruptsiooniskaalal asetub Ukraina 105. kohal 180 riigist.