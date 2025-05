WSJ: Euroopa ähvardas kehtestada sanktsioonid gaasijuhtmele Nord Stream 2

Läinud laupäevasel Euroopa liidrite tippkohtumisel Kiievis ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ühtlasi, et blokk kahekordistaks sellisel juhul Vene naftat transportivate tankerite arvu oma musta nimekirjas. Samalaadse signaali saatis eelmisel nädalal Suurbritannia.

Venemaa president Vladimir Putin ütles Moskvas reporteritele, et Venemaa on juba algaval nädalal valmis otsekõnelusteks Ukrainaga Istanbulis. Kuid märguandena kavatsusest ajada karmi joont teatas ta, et läbirääkimised kujutaksid endast kõneluste jätkumist sealt, kus nad 2022. aasta lõpus katkesid.