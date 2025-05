WSJ: Saksamaa sõnul nurjati Venemaa väidetav postipommi vandenõu

Kui kuritegelik kokkulepe kinnitust leiab, demonstreeriks see ühtlasi seda, kuidas Kreml on jätkanud rünnakute kavandamist ja korraldamist Lääne pihta ka pärast president Donald Trumpi tagasitulekut Valgesse Majja. Trump on soovinud minna suhete taastamisele Venemaaga ning seadnud sihtmärgiks Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimiste teel.