WSJ: Kas paned oma pagasi lukku? Need on põhjused, miks seda peaks kindlasti tegema

Terilyn Mazza lukustab lennujaama minnes oma sumadani sama automaatselt kui koduukse ja auto. «Kõik panen lukku,» ütles pensionipõlve pidav kunagine kirjastaja Floridast. Ta saab aru küll, et varganägu muugiks tema lukud juuksenõelaga lupsti lahti, aga on siiski seisukohal, et lukku kohates arvestaks pätt ajakaotusega ja liiguks edasi järgmise ohvri kohvri juurde.