WSJ: (Üli)õpilased tuunivad oma kirjatükke AI abiga inimlikuks

Nende õpilaste jaoks, kes käsi südamel isekirjutamist vannuvad, on oma süütuse tõestamine kujunenud tõeliseks katsumuseks.

Üks Villaseñori õpilasi Marcus Wooler ütles, et mõnesid koolikaaslasi süüdistatakse alusetult. Üks tema sõber pidi näitama õpetajale ette kogu oma Google Doc’i ajaloo, et end süüst puhtaks pesta. Wooler (16) otsustas, et laseb oma ausalt kirjutatud esseed enne esitamist AI-detektorist läbi. «See on hea ettevaatusabinõu,» ütles ta.

Devan Leos on Undetectable AI kaasasutaja, mis valmistab populaarset AI-detektorit ja «inimlikustajat». Ta ütles, et mõnikord jäävad hammasrataste vahele õpilased, kes kasutavad õigekirjakorrektoreid ehk spellereid, või kes on omandanud ametlikuma keelekasutuse. Ta ütles, et vahel saavad punase hoiatuslipu külge ebatavalisemad sõnad ja fraasid. (Ta tõi ingliskeelseid näiteid: delve, tapestry; valuable insight, crucial role.)

«See on otsekui et huvitavalt kirjutamise eest saadakse karistada,» ütles Leos.

Northeasterni tudeng Miles Pulvers laseb oma esseed läbi AI-detektorite nagu Undetectable AI. Kui tema originaaltekst märgistatakse potentsiaalselt AI-genereerituks, kirjutab ta lõigu ümber seni, kuni see leitakse olevat tõenäolisemalt inimese saavutus. Foto: Miles Pulvers

Harrison Checketts (16) on samuti Villaseñori õpilane. Ta ütles, et ükskord lasi ta oma isekirjutatud essee läbi viie erineva AI-detektori ning nad kõik andsid erinevad tulemused. Mõned olid ülimalt veendunud, et osad lõigud olid AI kirjutatud; teised ütlesid, et masina käsi kindlasti mängus polnud. Seejärel otsustas ta AI-detektorite kasutamise maha jätta. «Tõelised AI-detektorid on õpetajad,» ütles ta. «Nad saavad aru.»